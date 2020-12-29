الأردن يعلن تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و23 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت وزارة الصحة الأردنية فى بيان لها، أن عدد المصابين بفيروس كورونا داخل المملكة وصل إلى 291,393 منذ ظهور الفيروس في البلاد، وأعلنت الأردن، أن هناك مليون جرعة من لقاح فايزر ستصل تباعا للوقاية والعلاج من فيروس كورونا.
وقال وزير الصحة الأردني، الأحد الماضى، إن الأردن اكتشف أول حالتي إصابة بالمملكة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في بريطانيا.
وشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة انخفاضا حادا في حالات الإصابة بعد ارتفاع الوفيات لثلاثة أشهر وزيادة الإصابات التي أرهقت نظام الرعاية الصحية به.
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