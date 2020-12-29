شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان أثر 13 مهاجرا فروا من ليبيا فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة إنسانية، اليوم الثلاثاء، فقدان أثر 13 مهاجرا فروا من ليبيا في عرض البحر المتوسط، داعية السلطات الإيطالية لبدء إجراءات البحث عن موقعهم لإنقاذهم.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة "سي واتش" الألمانية: "مر يوم آخر دون أن تكون هناك أية أخبار عن 13 شخصا، كانوا يبحرون على طريق ملاحة وسط البحر المتوسط على متن قارب"، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وتساءلت المنظمة، في تدوينة على موقع "تويتر": "أين هم، وما الذي تنتظره السلطات لتنفيذ جميع الإجراءات التي يمكن أن تسمح بتحديد موقعهم وإنقاذهم؟ أتنتظر أن يفوت الوقت؟"، داعية إلى التدخل الفوري لصالح القارب الصغير الذين لم يُعرف عنه أي شيء منذ يوم عيد الميلاد.

كانت هذه تفاصيل خبر فقدان أثر 13 مهاجرا فروا من ليبيا فى البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.