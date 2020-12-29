شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الكويتى يبرئ مبارك الدويلة من تهمة نسب أقوال للأمير الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برأت محكمة الجنايات بدولة الكويت، النائب السابق مبارك الدويلة، من قضية أمن دولة، بتهمة نسب أقوال لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«خيمة القذافى».

وجاء حكم الجنايات - وفقا لصحيفة القبس الكويتية- بعدما أسندت النيابة العامة للدويلة التهم، وأخلت سبيله بكفالة 1000 دينار.

وكان النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قراراً بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي، بعدما تقدمت وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة.

وكان جهاز أمن الدولة فى الكويت قد أخلى، نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه فى قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالقذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

وأجرى الجهاز تحقيقاته مع الدويلة، حيث وُجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قبل إخلاء سبيله، على أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الجهات المختصة.