وسائل إعلام كردية: فصائل إرهابية موالية لأنقرة تقصف قرية فى تل أبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام كردية تأكيدها أن فصائل إرهابية موالية لأنقرة تقصف قرية في تل أبيض.
وقبلها أكد المرصد السوري، مقتل 5 عناصر من قسد في هجوم تركي على عين عيسى، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع الروسية وحدات إضافية من الشرطة العسكرية في مدينة عين عيسى شمال سوريا وسط توتر الأوضاع هناك مع تزايد الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل إرهابية بسوريا.
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