«الزكاة»: عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني يعد من طرق التهرب الضريبي

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن عدم التزام بعض المراكز التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني يعد من طرق التهرب الضريبي. وضبطت الفرق الضريبية والتفتيشية بالهيئة 520 مخالفة ضريبية من خلال 3064 زيارة تفتيشية تم تنفيذها خلال الأسبوع المنصرم في مختلف مناطق ومدن المملكة. وأوضحت الهيئة أن المواطن يمكن أن يتقدم ببلاغ تهرب ضريبي من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني على الإنترنت.

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