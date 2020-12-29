شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط الحديدية» ضمن أفضل 3 شركات على مستوى العالم في مؤشر الأمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صُنفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ضمن أفضل 3 شركات للخطوط الحديدية في مؤشر الأمان العالمي لمشغلي القطارات الصادر عن الاتحاد الدولي للخطوط الحديدية(UIC)للعام 2019، والصادر مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020.

ورصد التقرير أداء شركات الخطوط الحديدية حول العالم في مجال السلامة التشغيلية بناءً على معايير الأمان التي يضعها الاتحاد.

وتمكنت “سار” من تحقيق مؤشر صفري 0,00 للعام 2019 مقارنة بمتوسط 5,75 بين العام 2014 و 2018 وهو انخفاض كبير ونوعي.

ووفق ذلك استطاعت “سار” تحقيق أحد مستهدفاتها الاستراتيجية في الوصول إلى المستوى الصفري الذي كان من المستهدف تحقيقه العام 2025، مسجلة بذلك تميزاً في توفير أقصى درجات الأمان لعملائها وطاقم العمل، إذ استطاعت 3 شركات فقط من ضمنها الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” تحقيق هذا المستوى من الأمان مقارنة بأكثر من 30 شركة للخطوط الحديدية حول العالم، وتضم القائمة كبرى الشركات المعنية بتشغيل الخطوط الحديدية في العالم.