شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل القنفذة 34 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريق 5 درجات مئوية كأقل درجة.