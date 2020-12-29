شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله، سماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق.
وتشمل الحالة الجوية أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة تبوك، الجوف والحدود الشمالية.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا فتسجل القنفذة 34 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريق 5 درجات مئوية كأقل درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات طقس الغد.. سماء غائمة وسحب رعدية على 5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.