شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء النظامي حال خصم الجهات التمويلية من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء الواجب على المستفيد اتخاذه في حال قامت أحد الجهات التمويلية بخصم مبلغ الدعم المخصص.

ووأكد البرنامج أنه لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي يتم إيداعها من برنامج حساب المواطن وعند مخالفة الحالة يمكنك رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.