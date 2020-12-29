- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء النظامي حال خصم الجهات التمويلية من الدعم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء الواجب على المستفيد اتخاذه في حال قامت أحد الجهات التمويلية بخصم مبلغ الدعم المخصص.
ووأكد البرنامج أنه لا يحق للجهات التمويلية سحب المبالغ التي يتم إيداعها من برنامج حساب المواطن وعند مخالفة الحالة يمكنك رفع شكوى لدى البنك المركزي السعودي.
يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ 37، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يوضح الإجراء النظامي حال خصم الجهات التمويلية من الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.