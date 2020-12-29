شكرا لقرائتكم خبر عن بشاحن سريع تصل قدرته 30 وات.. «أوبو» تعتمد الجيل الخامس من سلسلة Reno والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شركة ”أوبو“ الصينية اعتماد هاتفها Oppo Reno 5 Lite 5G، ليصبح الهاتف الخامس من سلسلة Reno 5.

وكانت الشركة أصدرت 3 هواتف من السلسلة خلال نوفمبر الماضي، وهاتفا رابعا مطلع الشهر الجاري، وسيمتلك هاتف الشركة الصينية الجديد، شاحنا سريعا بقدرة 30 وات.

وظهر الجهاز الجديد في قائمة 3C وهي الشهادة الإلزامية الصينية، ويحمل الاسم الرمزي PELM00، وبالرغم من أنه لم يتم تأكيد اللقب الرسمي بعد، إلا أن الشركة تعمل بالفعل على الهاتف الخامس من السلسلة.

ومن المقرر أن تقوم ”أوبو“ بتضمين سلسلة Reno 5 التجارية بجميع فئات الأسعار وهي خطوة جيدة بالنظر إلى إمكانيات السلسلة المتميزة.