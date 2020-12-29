شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السعودية، 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 362 ألفًا و488 حالة، من بينها 2772 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 401 حالة حرجة. وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 353 ألفًا و512 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6204 حالات، بإضافة 8 وفيات جديدة، كما أنه تم إجراء 34 ألفًا و688 فحصًا مخبريًا جديدًا.

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