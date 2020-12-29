شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 944 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 201 ألف و836 حالة. وأوضحت الوزارة - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية /الأحد/ - أنه تم تسجيل حالتي وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 657 حالة، مشيرة إلى شفاء 1265 حالة جديدة لمصابي الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 178 ألفًا و672 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تعلن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.