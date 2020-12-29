شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: الوضع الأمنى فى بغداد تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى رسول المتحدث باسم الجيش العراقي : نسعى لاستعادة هيبة الدولة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم الجيش العراقي: لا يوجد انهيار كامل للوضع الأمني. وأوضح المتحدث باسم الجيش العراقي: الوضع الأمني في بغداد تحت السيطرة. وتابع المتحدث باسم الجيش العراقي: من واجبنا تأمين البعثات الدبلوماسية.

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