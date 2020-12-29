شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإيرانى: نتعهد باستئناف ضخ الغاز بشكل عاجل إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى فى مكتبه، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة الإيرانى رضا أردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

ونقل رئيس الوفد الإيرانى – بحسب مكتب إعلام الحكومة العراقية - تحيات الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إلى رئيس مجلس الوزراء العراقى وتمنياته بالمضى قدما نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار فى عموم البلاد بقوة القانون.

كما نقل أردكانيان تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيرانى بشكل عاجل، والذى تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

كانت شركة الغاز الوطنية الإيرانية قد قالت أمس الاثنين، إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت ستة مليارات دولار، بعد أن قالت وزارة الكهرباء العراقية إن التخفيضات عرًضت بغداد ومدنا أخرى لخطر نقص خطير فى الكهرباء.

وأضافت الشركة فى بيان "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على خمسة مليارات دولار هى قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها ثلاثة مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها فى المصرف العراقى للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على مليارى دولار".

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات فى عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية.

وجاء فى البيان الذى نشره موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) أنه "بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقى بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق".

وقد يؤدى نقص الكهرباء التى يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.