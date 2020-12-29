شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 1149 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الثلاثاء تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 542 إصابة جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 127 "منهم 30 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتشهد الضفة الغربية إغلاقا كليا لبعض محافظاتها، فيما تشهد محافظات أخرى إغلاقا جزئيا لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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