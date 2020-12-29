شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: لقاح «كورونا» سيتوفر خلال 3 أسابيع في جميع مناطق المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: إنه سيتم توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع مناطق المملكة خلال 3 أسابيع. وأضاف “الربيعة”، أن الكميات التي وصلت قليلة وتتطلب تجهيزات متطورة جدا، متوقعاً وصول كميات خلال الثلاث الأسابيع القليلة المقبلة. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة أكدت أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح، حيث تم تجهيز هذه المراكز ودعمها بكل الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً إلى أنه سيتم قريباً بإذن الله تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

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