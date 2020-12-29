شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «فولا» تُطلق هاتفها الذكي الجديد.. تعرّف على المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 فريق التحرير:

أطلقت شركة فولا Volla هاتفها الذكي Phone الجديد، الذي يعول على الخصوصية وحماية البيانات ويمكن تشغيله بنظام لينوكس Ubuntu Touch.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي الجديد يعتمد على نظام التشغيل “فولا أو إس”، مع الاهتمام بالخصوصية وحماية البيانات بشكل خاص.

وتعتزم الشركة أيضاً طرح كود المصدر تدريجياً، علاوة على استبدال التطبيقات الأساسية المثبتة مسبقاً بتطبيقات بديلة مفتوحة المصدر.

وقامت الشركة أيضا بتنشيط خدمة VPN مباشرة في الجهاز عند توريده من المصنع، كما يمكن الحصول على الهاتف الذكي الجديد مع تثبيت نظام التشغيل Ubuntu Touch.

وأوضحت شركة فولا أن الهاتف تم تصنيعه في شركة غيغاست ويأتي مزودا بشاشة قياس 6.3 بوصة تعمل بدقة وضوح 2340× 1080 بيكسل، ويعتمد على معالج Helio P23 وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت بواسطة بطاقة الذاكرة microSD الخارجية، وعندئذ يتعين على المستخدم الاختيار ما بين التشغيل بشريحتي SIM أو توسيع السعة التخزينية.

وتروج الشركة الألمانية لهاتفها الذكي الجديد من خلال كاميرا رئيسية على الجانب الخلفي بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ويدعم الهاتف الذكي الجديد تقنية LTE وتقنية APGS ونظام Glonass ومستشعر بصمة الأصابع.

وتتم إعادة شحن البطارية سعة 4700 مللي أمبير ساعة بسرعة عن طريق منفذ USB-C، وأعلنت شركة فولا عن توافر الهاتف الذكي الجديد بنظام “فولا أو إس” أو Ubuntu Touch بتكلفة تبلغ 359 يورو.