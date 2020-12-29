وبحسب بيان لوزارة الأوقاف، نشرته "بوابة الأهرام"، قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور اليوم الثلاثاء، غلق المسجد وساحته وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين مع خصم 10 أيام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم.
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ولفت البيان إلى أن قرار الوزير جاء نظرا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.
وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.
وشدد الوزير "على جميع رواد بيوت الله عز وجل الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي".
وأكد جمع’ "ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق".
وقال الوزير: "لقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وجل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية".
كانت هذه تفاصيل خبر "الأول في الموجة الثانية لكورونا"... الأوقاف المصرية تغلق مسجدا بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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