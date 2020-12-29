إعادة نشاط لجنة عراقية إيرانية بعد توقف 6 أعوام

وقال الوزير الذي بدأ زيارة على رأس وفد رفيع للعراق اليوم الثلاثاء إن "اللجنة ستعاود نشاطها خلال الفترة القادمة، بعد توقف استمر 6 أعوام"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
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وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه مع وزيرالتجارة العراقي علاء أحمد الجبوري اليوم، "طهران تستضيف خلال الأسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق".
وأشار الوزير إلى أن "وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع؛ على أن يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الإيرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية أكثر فأكثر".
ومن جانبه أكد وزير التجارة العراقي "عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا للتعاون بين إيران والعراق خلال الأسبوعين القادمين".
ولفت الوزير العراقي إلى أن "زيارة وزير الطاقة الإيراني إلى بغداد، تهيئ الأرضية لعقد اجتماع اللجنة المشتركة بمزيد من النجاح".
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