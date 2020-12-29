جندي إسرائيلي يسرق "علبة سجائر" من متجر فلسطيني والجيش يعلق... فيديو

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي كان في مهمة شمالي الضفة الغربية، عندما ولج إلى متجر فلسطيني وسرق خلسة علبة سجائر ووضعها في جيبه.

وأوضح أن المقاتل، حوكم صباح اليوم الثلاثاء، من قبل قائد لواء المظليين العقيد يوفال غاز، وأودع السجن لمدة 14 يوما.

وعندما تنتهي عقوبة الجندي، سيعرض على لجنة تقرر ما إذا كان سيتم عزله من الخدمة القتالية، وفق قناة "كان" الرسمية.

واقعة السرقة حدثت مساء الأحد الماضي خلال عمليات بحث عن مطلوبين أجراها الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة.

وعندما وصل مقطع الفيديو إلى قادة المقاتل، فتحوا تحقيقا وتواصلوا معه، فاعترف بارتكاب فعلته، قائلا إنه شعر بالندم فور خروجه من المتجر وقام بإلقاء علبة السجائر المسروقة.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "خلال عمليات عسكرية شمالي الضفة الغربية أخذ مقاتل بالجيش علبة سجائر من متجر بالمنطقة. ومع علم قادته بالواقعة تم إجراء تحقيق فوري في المسألة، اعترف خلالها المقاتل بفعلته وتحمل المسؤولية".

وتابع: "مع ذلك ونظرا لخطورة الواقعة، تم تعليقه من المهام القتالية ومحاكمته لدى قائد اللواء بالحبس 14 يوما، وبعد انقضاء عقوبته سيتم بحث استمرار خدمته القتالية".