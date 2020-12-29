السعودية... صندوق سيادي يؤسس شركة للأمن الخاص

وبحسب "سي إن بي سي" صرح الصندوق الذي يعد صندوق الثروة السيادي للمملكة، أنه أسس شركة لتطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة في المملكة.

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وأوضح الصندوق في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن اسم الشركة التي أسسها هو: "الشركة الوطنية للخدمات الأمنية" (سيف).

وأكد أنها ستركز على تقديم خدمات مثل الاستشارات الأمنية، والحلول الأمنية المتكاملة، والتطوير والتدريب، إلى جانب عدد من الخدمات المتخصصة.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصل أصوله التي يديرها إلى 360 مليار دولار.

ويعتبر الصندوق محرك خطة التحول الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف المساعدة في تقليص اعتماد السعودية على النفط.

يشار إلى أنه وفي يوليو 2014، منح مجلس الوزراء صندوق الاستثمارات العامة السلطات اللازمة لتمويل شركات جديدة داخل وخارج المملكة، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع القطاعات الخاصة والعامة، من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المجلس.

غير أنه وفي مارس 2015، انتقلت مرجعية صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة.

وقد تلا ذلك تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، وبادر مجلس الإدارة الجديد بعد تعيينه باتخاذ عدد من الخطوات لتطوير القدرات والاستراتيجية الاستثمارية للصندوق بهدف تمكينه من إدارة محفظة استثمارية أكبر وأوسع من المحفظة الاستثمارية الحالية، وإضافة أصول جديدة، مع الحرص على دعم آليات وأهداف رؤية السعودية 2030، ويتمثل هذا أيضاً من خلال السعي إلى تنويع الموارد الحكومية والدخل الحكومي، والقطاعات الاقتصادية، والمساهمة في فتح آفاق وفرص اقتصادية استراتيجية جديدة.