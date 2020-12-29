مصر... فصل طالب بسبب مداخلة تلفزيونية ووزير التعليم العالي يطلب تحقيقا عاجلا

وبحسب وسائل إعلام محلية وجه عبد الغفار بفتح تحقيق عاجل من قبل عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، في الوقائع التي ذكرها الطالب مصطفى شعلان والمقيد بالفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة دمنهور.

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

وكان الطالب قد أكد أنه تم فصله لمدة عام إثر قيامه بمداخلة هاتفية لأحد البرامج الحوارية على التلفزيون المصري.

وأكد وزير التعليم العالي المصري ضرورة أن يتم التحقيق خلال 48 ساعة ليحاسب المسؤول عنها تأديبيا أيا ما كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت تلك الوقائع التي ذكرها الطالب.

وفي حال أثبتت نتائج التحقيق صحة الوقائع التي ذكرها الطالب فستنتفي عنه تهمة نشر أخبار كاذبة أو نشر الشائعات، وبالتالي سيسقط قرار الفصل.

وطلب عبد الغفار بموافاته بنتيجة التحقيق من خلال تقرير واف من اللجنة التي سبق للمجلس الأعلى للجامعات أن قرر تشكيلها بكل جامعة، برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أمر بتشكيل تلك اللجنة لرصد وإثبات المخالفات التي ترتكب سواء من أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين أو الطلاب، للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.