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وتابع: "النافذة التي أطلقتها الوزارة أخيراً، ليست محددة بنوع واحد، ولا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه".
وأشار هياجنة إلى أن "أي لقاح سيتم الموافقة عليه في الأردن سيكون فعالاً وآمناً".
وطالب مسؤول ملف كورونا في الأردن كافة المواطنين والمقيمين بالتسجيل لتلقي اللقاح.
ولفت إلى أن جرعات من لقاح كورونا ستصل إلى الأردن في منتصف يناير/ كانون الثاني، أو بداية فبراير/ شباط.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ملف كروونا في الأردن: لا يستطيع المواطن اختيار اللقاح الذي يريد أن يتلقاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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