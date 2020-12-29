العاهل السعودى يوجه الدعوة لسلطان عمان للمشاركة فى القمة الخليجية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة إلى سلطان عُمان، هيثم بن طارق، يدعوه فيها للمشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن الرسالة تسلمها نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني، فهد بن محمود آل سعيد، خلال استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.



وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربى عن جزيل شكره لسلطان عُمان على حرصه الكامل على استمرار جهود تعزيز البيت الخليجي ودفع مسيرة مجلس التعاون إلى آفاق أرحب.



واستعرض الحجرف مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني مسيرة المجلس والإنجازات التي تحققت لشعوب الدول الأعضاء خلال العقود الأربع الماضية، مستذكرين جهود جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- في قيام منظومة مجلس التعاون الخليجي والمحافظة على ديمومتها.

