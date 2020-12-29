شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولى بعبوة ناسفة فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولى على الطريق الدولى فى محافظة الديوانية، وقال المصدر - وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء :"إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور رتل دعم لوجستى تابع للتحالف الدولي على طريق الديوانية الدولي". وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الانفجار أدى إلى تضرر إحدى عجلات الرتل.

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