شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يعين «مشبب القحطاني» وكيلاً للإمارة.. تعرّف على سيرته الذاتية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقه مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قراره الكريم بتعيين الدكتور مشبب القحطاني وكيلاً لإمارة مكة.

ووفقاً لـ”عكاظ”، شغل “القحطاني” منصب المدير العام لمعهد الإدارة العامة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة فرجينيا كومنولث بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال فلسفة الإدارة والسياسة العامة.

كما حصل من الجامعة نفسها على درجة الماجستير في مجال إدارة الأعمال، ويحمل درجة الماجستير في مجال علم النفس من جامعة ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تدرّج في العمل في معهد الإدارة العامة في مواقع عدة في مجالات التدريب والبحوث والدراسات والاستشارات الإدارية.

وعمل” القحطاني” مستشاراً بمعهد الإدارة، كما عمل مديراً عاماً لمركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية، وعمل مستشاراً للتنظيم في اللجنة العُليا للتنظيم الإداري، كما عمل مديراً لإدارة البحوث بالمعهد، ومديراً لإدارة البرامج الإدارية، وأستاذاً مساعداً للإدارة والسياسة العامة بقطاع الإدارة العامة، وترأس العديد من الفرق واللجان التطويرية في المعهد، إلى جانب تمثيل المعهد في عددٍ من اللجان الوطنية، وله العديد من البحوث، وأوراق العمل، في عددٍ من المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمي.