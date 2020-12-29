شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 146 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا ووفيات إسبانيا تتجاوز 50 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 80.86 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و769444.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 145.959 إصابة مؤكدة و1.345 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 19.055.869 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 332.246 حالة وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 12892 حالة إلى مليون و664726.

وأضاف المعهد أنه سجل 852 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 30978.

سجلت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، عدداً قياسياً للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بلغ 40 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 859.

وتكافح البلاد موجة ثالثة من العدوى مركزها دور لرعاية المسنين وسجن في العاصمة سيؤول.

ووعد المسؤولون الكوريون الجنوبيون بتسريع إطلاق برنامج تطعيم بعد رصد سلالة من الفيروس لها علاقة بارتفاع سريع في حالات العدوى في بريطانيا.

وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت 1046 إصابة جديدة بالفيروس حتى منتصف ليل الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 58725.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن سلطات كوريا الجنوبية قولها اليوم إنها وقعت اتفاقا مع شركة موديرنا للحصول على جرعات من لقاح الوقاية من كوفيد-19 تكفي 20 مليون شخص.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل 27 إصابة جديدة بكورونا الإثنين ارتفاعاً من 21 حالة قبل يوم.

وأضافت اللجنة في نشرتها الإلكترونية اليومية أن 12 من بين الإصابات الجديدة واردة من الخارج، وحالات العدوى المحلية، وعددها 15 حالة، كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت أنها رصدت 8 إصابات خالية من الأعراض، هبوطاً من 20 إصابة مماثلة في اليوم السابق، ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات مؤكدة.

ويصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في الصين إلى 87003، بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا تجاوز 50 ألفاً الإثنين.

وسجلت السلطات 24462 إصابة إجمالاً منذ الخميس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى قرابة 1.88 مليون.

كما ارتفع إجمالي الوفيات بواقع 298 حالة إلى 50122 وفاة، وهذه أول بيانات تشمل أنحاء البلاد بعد بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا الإثنين.