العراق... الصدر يدعو لتوحيد انتخابات مجالس المحافظين والنواب

وقال حيدر الجابري، مسؤول المكتب الإعلامي لمكتب الصدر، في مؤتمر صحفي نقله موقع "السومرية نيوز" إن هناك حاجة لدمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظين.

وتابع الجابري "تغيير سعر الصرف يجب الا يكون على حساب الطبقة الفقيرة".

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كما أضاف المتحدث باسم الصدر بقوله "الميزانية العراقية غير كافية لتأمين رواتب الموظفين، وهنالك دول مستفيدة من وضع العراق الحالي".

واستمر بقوله "كتلة سائرون حرصت على أن تكون الجهات المستفيدة هي أصحاب العقود والمحاضرين والإجراء ضمن قانون الاقتراض".

وكان مقتدى الصدر قد وجه دعوة قبل أيام نداء إلى إيران بقوله "ابعدوا العراق عن صراعاتكم".

وقال الصدر في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر": "العراق الحبيب، وقع ضحية الصراع الأمريكي – الإيراني، وتضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، كأنه ساحة لصراعاتهم العسكرية والأمنية والسياسية والفيروسية، وذلك لضعف الحكومة وتشتت الشعب".

وتابع "أوجه ندائي لجمهورية إيران، الجارة العزيزة، أن تبعد العراق عن صراعاتها وأننا لن نتركها في شدتها إذا ما حفظت العراق وحكومته الهيبة والاستقلال".

وأكمل زعيم التيار الصدري قائلا "واحذر الاحتلال من تماديه في ذلك الصراع، فالعراق والعراقيون ليسوا طرفا في نزاع، ونحن في طور بناء عراقنا الحبيب".

وكان مقتدى الصدر قد وجه رسالة إلى الدول المجاورة للعراق في بيان سابق، قال فيه: "أنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".