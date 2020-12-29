وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم، على صفحته الرسمية في "تويتر"، جهاز مكافحة الإرهاب يواصل سلسلة عملياته الناجحة ضد عصابات "داعش"، حيث تم تنفيذ ثلاثة واجبات مُتفرقة في مُحافظتي كركوك وبغداد".
وأضاف رسول "أسفرت عن إلقاء القبض على عنصرين من بقايا "داعش" في مركز محافظة كركوك وجاءت العملية بالتنسيق مع جهاز المُخابرات الوطني العراقي".
وعلي صعيد متصل فككت وحدة المراقبة والتحري التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب عبوة ناسفة زرعتها عصابات "داعـش" الإرهابية لاستهداف أحد الأرتال العسكرية التابعة للقوات الأمنية العراقية.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على عنصرين من "داعش" شمالي العراق... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.