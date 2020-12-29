مستشار السيسي: كل مواطن مسؤول عن صحته والأرقام المعلنة لإصابات كورنا ليست دقيقة ولا واقعية

وأوضح، بأن الدولة لا تخشى من إعلان أعداد المصابين، ولكن الأعداد المعلنة هي فقط لمن يلجأ للدولة بعد إصابته، وعليه فهي ليست دقيقه ولا واقعية.

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وأشار وزير الصحة السابق، خلال ندوة نظمتها كلية النقل الدولي واللوجستيات، شارك فيها من خلال تطبيق زوم، إلى أن "المرحلة الحالية هي ذروة انتشار الفيروس، لذلك يجب الإلتزام التام بكل الإجراءات الإحترازية"، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وأكد تاج الدين أنه بالرغم من أن الفيروس أكثر انتشارا ولكن المصابين المحتاجين إلي الدخول في المستشفيات عددهم قليل، "أي أن الفيروس أكثر انتشارا لكنه أقل ضراوة".

وأشار مستشار السيسي إلى أنه "من الطبيعي والمتوقع ظهور سلالات جديدة للفيروس لأن تلك هي طبيعة الفيروسات، ومن الممكن أن تكون السلالة الجديدة التي ظهرت في انجلترا وبعض الدول قد وصلت إلى مصر، حيث أنه كان هناك انتقالات لمواطنين فيما بين الدول".

وشدد محمد عوض تاج الدين أنه "جميع المواطنين بنشر ثقافة الوقاية التي هي أهم من أي وكل شيء حتى من الأمصال وهي ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل وتطهير الأيدي بصفة مستمرة"، لافتا إلى "المسؤولية الأولى والأخيرة لصحة كل مواطن تقع على عاتقه، لأن الالتزام التام بأهم ثلاث احتياطات هو الذي يقي الشخص من الإصابة، وعلى الجميع التعامل مع الآخر على أنه حامل للفيروس ولكن لا يظهر عليه أعراض".