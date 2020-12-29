المدير التنفيذي لـ"تحيا مصر": في 2020 سجلنا 3 ألقاب للصندوق بموسوعة غينيس

وأكد أن الألقاب الثلاثة التي سجلها الصندوق بالموسوعة جاءت تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany

تصريحات عبد الفتاح جاءت ضمن تقرير أصدره الصندوق ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع "فيسبوك".

وقد أكد المدير التنفيذي أن الصندوق توّج جهوده خلال عام 2020 بتسجيل 3 ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة مساعدات إنسانية شهدها العالم والتي دعّم من خلالها مليون أسرة بالغذاء، والكساء، والأغطية استعدادا لفصل الشتاء.

التقرير الذي جاء تحت عنوان "عام التحديات والإنجازات"، تم من خلاله رصد نتائج أعمال الصندوق ومشروعاته ومبادراته على مدار عام كامل.

وقد أوضح التقرير أنه خلال عام 2020، نجح الصندوق في تكثيف نشاطه عبر تعزيز شراكاته مع، الحكومة، والبنوك، والقطاع الخاص، ومنظمات مجتمع مدني، لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادراته ذات التأثير المباشر في حياة الآلاف من الأسر الأَوْلَى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بل ومشاركة كافة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر.

وأوضح عبد الفتاح، أن عام 2020 كان بمثابة اختبار لقدرة الصندوق على ممارسة مهامه في أصعب وأدق الظروف منذ نشأته، مشيرا إلا أن الصندوق لعب دورا بارزا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها، واستطاع في ظل هذه الظروف أن يفعل برامج مواجهة الكوارث والأزمات وهو أحد محاور عمله، للتخفيف من حدة تداعيات هذه الجائحة، فضلا عن تنفيذ مشروعاته في مجال الرعاية الصحية، والدعم الاجتماعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، وكذلك دعم التعليم والتدريب.

وأكد عبد الفتاح أن كلمة السر في نجاح الصندوق خلال عام 2020 كانت في قدرته على حشد همم العديد من أطراف العمل المجتمعي والتطوعي، ليس فقط من خلال التبرع المادي والعيني لصالح الصندوق، وإنما من خلال المئات من الشباب المتطوعين لخدمة الأسر الأولى بالرعاية الذين شاركوا الصندوق، في مختلف القرى والمناطق النائية، وأقصى الحدود المصرية، وصولا بخدمات الصندوق لمناطق بئر العبد ورفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ومنطقة وادي العلاقي التي تبعد عن مدينة أسوان نحو 180 كيلو متر في اتجاه جنوب البلاد.

ورصدالتقرير مجموعة من الأرقام منها أن أكثر من مليون و600 ألف أسرة استفادت من مبادرات الحماية الاجتماعية خلال 2020 ، ومنها أن الصندوق قام بتوفير 240 جهاز تنفس صناعي ومليون كمامة و16 ألف بدلة عزل و50 ألف لتر كحول لمواجهة جائحة كورونا.

منها أيضا الإسهام بـ700 مليون جنيه في بناء مدن بشائر الخير 3 و4 و5 و6 و7و 8 خلال العام الجاري، وإعمار 1280 منزلا في 42 قرية بتكلفة 100 مليون جنيه، وتطوير 9 مدارس و3 مراكز شباب ووحدتين صحيتين في 3 قرى بمحافظة سوهاج بتكلفة 50 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات المياه بنصر النوبة بطول 5,15 كم .. وبناء 200 منزل بالظهير الصحراوي، وتطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلي بمحافظة أسوان بسعة 18 سريرا.. ومد المرافق الداخلية 432 وحدة سكنية بالطويسة.