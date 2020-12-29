الكويت تتأهب للإعلان عن اكتشافات نفطية "ضخمة"

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية إن القطاع النفطي في الكويت يجهز للإعلان قريباً عن تلك الاكتشافات.
وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول، قد اعتمد في اجتماع مؤخرا برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء محمد الفارس "التحضير للتخارج من مشاريع نفطية عدة، وبيع بعض الأصول الخارجية التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا".
ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل حول الاكتشافات النفطية الجديدة، بما في ذلك الكميات المتوقعة أو مواقع الحقول الجديدة.
وتعد الكويت العضو في منظمة أوبك أحد أبرز منتجي النفط عالميا بمعدل يصل لمليوني برميل يوميا.
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