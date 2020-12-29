الفصائل الفلسطينية تطلق أكبر مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في قطاع غزة

أفادت وكالة "فرانس 24"، بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية باتجاه بحر غزة، كما أطلقت طائرات أبابيل المسيرة في إطار المناورة التي تحاكي تهديدات الاحتلال الإسرائيلي". وأضافت أن "المناورة سيتخللها كذلك انتشار لعناصر المقاومة وأجهزة أمنية وشرطية، وحركة نشطة لمركبات إسعاف والدفاع المدنيّ وأمن والشرطة في جميع المحافظات".

وقال الناطق باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، في بيان له، إن "المقاومة الفلسطينية ما زالت على عهدها في مواصلة طريق الجهاد، وهي صمام الأمان للحفاظ على القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا".

وأضاف أن "سلاحنا حاضر وقرارنا موحّد في خوض أيّ مواجهة للدفاع عن شعبنا، وأن المناورات المشتركة تعبر بوضوح عن وحدة قرارنا". وقال إن "المقاومة اليوم هي أقوى وأصلب وأكثر قدرة على مواجهة العدو وردعه، ولن تسمح للعدو بفرض قواعد اشتباك لا ترضاها".

وعن التطبيع مع إسرائيل، أشار أبو حمزة إلى أن "المطبعون وأذناب الاحتلال إلى مزابل التاريخ وستظل فلسطين قضية العرب والمسلمين"، مؤكدا أن طائرات الاستطلاع التابعة للمقاومة تجوب سماء منطقة مناورات "الركن الشديد".