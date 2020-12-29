المغرب وإسرائيل يبحثان سبل التعاون الاقتصادى والصناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربى ، حفيظ العلمى اليوم الإثنين، مباحاثات عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلى، عمير بيرتس، لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المباحثات تتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الزراعية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة.
وأضاف البيان أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.
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