شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الشؤون البلدية» بشأن إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : نوهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بأهمية ترخيص السكن الجماعي قبل فرض الغرامات. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر: بادِرْ بإصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد قبل بدء تطبيق المخالفات والغرامات في 1/ 1/ 2021 . وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق، أن فحص المساكن يتم وفقًا للإجراءات الحالية من قِبَل مفتشي البلديات المعنية؛ للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن الجماعي للأفراد الصادرة بالقرار الوزاري.

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «الشؤون البلدية» بشأن إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.