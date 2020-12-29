"طرق دبي" تطلق أوّل بطاقات نول الرقمية في المنطقة بالتعاون مع هواوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات ومجموعة هواوي عن إطلاق بطاقات نول الرقمية الجديدة الحصرية، وتطبيق نول باي لمستخدمي هواتف هواوي الذكية، لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في إطار خطة هيئة الطرق والمواصلات لتطبيق التقنيات المتطورة والأساليب الإبداعية في قطاع المواصلات بدبي ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي ومواكبة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. وتعمل هواوي على دعم مبادرة هيئة الطرق والمواصلات واستراتيجية الإمارات بشكل عام من خلال تعزيز معارفها وخبراتها على اعتبار ان الهيئة تمثل واحدة من أكثر الجهات الرائدة في قيادة الابداع والتطور التقني. جاء ذلك خلال حفل حضره بابلو ننغ، رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجيري ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالإمارات العربية المتحدة.



وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: إن تطبيق نول باي (nol Pay) الجديد مع محفظة هواوي (Huawei Wallet) يهدف إلى تمكين سكان إمارة دبي من الدفع السريع لتعرفة المواصلات العامة وأي منشأة تستخدم بطاقات نول عبر هواتفهم الذكية من هواوي، حيث يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من منصة هواوي للتطبيقات (HUAWEI AppGallery)، وإنشاء هوية هواوي الخاصة بهم باستخدام تطبيق المحفظة، والبدء في استخدام هذه الخدمة على الفور لتعبئة بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل من خلال هواتفهم، موضحاً أن محفظة هواوي تدعم تقنية الدفع عن طريق الاتصال قريب المدى (NFC) الخاص بتطبيق نول باي، ما يتيح تجربة دفع سلسة وآمنة لمتعاملي هواوي والهيئة.

وأضاف: إن هذه الحلول المبتكرة هي الأولى من نوعها لدى هيئة الطرق والمواصلات، وترمي إلى توفير مزيد من الراحة لمستخدمي الهواتف الذكية طراز هواوي، عبر إيجاد مرونة في شراء تذاكر جميع وسائل المواصلات العامة التابعة للهيئة مثل مترو دبي والباص المائي والترام وغيرها، وأن هذا التطبيق الجديد يتوافق مع استراتيجيتنا الشاملة للتحول الرقمي لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع النقل في دبي."

من جانبه، قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن فخورون بالعمل مع هيئة الطرق والمواصلات بينما تواصل رحلتها لإدخال التقنية الرقمية في الخدمات التي تقدمها. يمثل الإطلاق الحصري لبطاقات نول الرقمية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات على هواتف هواوي الذكية تطوراً بارزاً، هو الأول من نوعه في المنطقة، ويسلط نجاح هذه الشراكة الضوء على التزام تطبيقات متجر هواوي الدائم بالعمل مع الشركاء المحليين في تطوير التجربة الأكثر إبداعاً وإقناعاً لمستخدمي أجهزتنا، ومن خلال الشراكة مع كيانات مرموقة مثل هيئة الطرق والمواصلات، نتطلع إلى مواصلة دعم أجندة الابتكار لحكومة الإمارات العربية المتحدة."

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية من هواوي في دبي الآن استخدام بطاقة نول الرقمية الأولى في المنطقة من خلال تحميل تطبيق نول باي (nol Pay) المتوفر في تطبيقات متجر هواوي (HUAWEI AppGallery)، الذي يتيح لمستخدميه شراء تذاكر مترو دبي والباص المائي والترام وغيرها من خلال التطبيق ومحفظة هواوي(Huawei Wallet). ويمكنهم أيضاً إعادة شحن رصيد بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم من خلال التطبيق مباشرة، علما أن عملية الدفع آمنة في إطار نظام الحماية والحماية الصارم والمتكامل لتطبيقات متجر هواوي، ونظام الحماية الذي يلبي أعلى المعايير الدولية لضمان خصوصية المستهلكين. يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق مباشرة من تطبيقات متجر هواوي، ومن ثم تسجيل الدخول باستخدام حساب هواوي الخاص بهم باستخدام محفظة هواوي لتعبئة رصيد بطاقات نول الرقمية الخاصة بهم والدفع أثناء التنقل من خلال هواتفهم.

يشكل تطبيق نول باي إضافة إلى مجموعة تطبيقات متجر هواوي للتنقل ويوفر للمستهلكين خيارات واسعة تساعدهم في الوصول إلى وجهاتهم.