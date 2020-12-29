إتمام صفقة هي الأكبر من نوعها في مجال الصناعات العسكرية بالسعودية

واستكملت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، وبذلك تصبح "الإلكترونيات المتقدمة شركة سعودية 100 %، وفقا لصحيفة الوطن السعودية.

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وبينت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أن الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة سيدعم استراتيجيتها، والتي تهدف إلى توسيع أعمالها والدخول في قطاع الإلكترونيات الدفاعية المتقدمة، وسيسهم في تحقيق خططها لنقل تقنية الصناعات العسكرية المحلية وتوطينها وتعزيز منظومة الدفاع السعودية، تماشيا مع توجيهات رؤية المملكة 2030.

وبحسب البيان، تُعَد شركة الإلكترونيات المُتقدّمة داعماً رئيسياً لرؤية المملكة 2030؛ بفضل خبرتها البالغة 32 عاما في سوق الصناعات العسكرية، والدور الذي تلعبه في مجال الدفاع والفضاء وتطوير أنظمة الأمن المحلية.

توطين الصناعات العسكرية

أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أحمد الخطيب، أن الصفقة تعزز حضور الشركة في سوق الصناعات الدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية وتدعم خططها الهادفة إلى نقل الصناعات العسكرية وتوطينها.