شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا مراقبة تسجل لحظة سرقة مسلحين صيدلية وضرب صاحبها فى لبنان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت كاميرا مراقبة لحظة دخول ملثمين يحملون أسلحة نارية إلى صيدلية في حي السيدة زحلة فى لبنان، وأظهرت اللقطات المسلحين وهم يسرقون أموال من خزينة الصيدلية ويعبثون بالأدوية ثم يفرون هربا بعد السرقة والاعتداء الضرب على صاحب الصيدلية، وأفاد بأنه تلقى ضربة على رأسه بالسلاح، وتمت سرقة أدوية وهاتفين وأموال من خزنة الصيدلية، وفق ما نقل موقع "lbc" اللبنانى.

وفى واقعة سرقة مشابهة، سجلت كاميرا مراقبة فى أحد محلات اصلاح الأحذية بمدينة سان بطرسبورج فى روسيا، لحظة دخول لص مسلح إلى ورشة اصلاح الاحذية ومطالبة البائع بالمال الموجود فى الورشة.



لص يسرق صيدلية

وأظهرت لقطات الفيديو اللص وهو يطلق بعض الأعيرة النارية فى الهواء، لبث الرعب فى نفس البائع إلى أن أطلق طلقة أصابت صاحب المكان بجروح طفيفة ليهرع بعدها لمهاجمة اللص وطرد من المكان.

وأطلق اللص النار على الكاميرا المثبتة فى ورشة الأحذية، لإخفاء جريمته، ولكنه فشل فى تحطيمها، لتسجيل الكاميرا جريمته وإصابة صاحبها بجروح طفيفة، وعلى الرغم من ذلك تمكن العامل من طرد مطلق النار الذى اعتقلته الشرطة فيما بعد، ورفض موظف الورشة دخول المستشفى فيما فتحت الشرطة قضية جنائية فى هذا الحادث، وفق روسيا اليوم.

وفى واقعة للص آخر، استطاعت امرأة تلقين لص درسا لم ينساه، بعد سرقة هاتفها المحمول، حيث بحثت عنه لتجده وتضربه أمام حشد من الناس، حيث نزف الدماء من وجهه، ولم تتركه إلا عندما تسلمته قوات الشرطة.