الصحة الفلسطينية توصى بتجديد الإجراءات المفروضة للحد من كورونا لأسبوعين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة فلسطين مي الكيلة أن اللجنة الوبائية رفعت توصية لرئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا بتجديد الإجراءات الاحترازية المفروضة لمدة أسبوعين آخرين، للحد من تفشى فيروس كورونا، والاستمرار في كسر المنحنى الوبائي.

وأضافت الوزيرة الكيلة - في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الثلاثاء، أن نتائج إيجابية تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، وانعكس ذلك على المنحنى الوبائي، حيث تسطّح المنحنى أي أنه بدأ بالانكسار،و تجديد الإجراءات تنبع من أهمية زيادة انكسار وتراجع حدة المنحنى الوبائي.



وأوضحت أنه لا تزال أعداد الإصابات عالية رغم تراجعها، إضافة إلى أن إيجابية الفحوصات لا تزال أعلى من الحد المطلوب، مشيرة إلى أن الإشغال في المستشفيات لا يزال مرتفعا، كذلك أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، وهي أمور تنظر إليها لجنة الوبائيات لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين.



وبخصوص لقاح كورونا؛ أكدت أن الحكومة والوزارة راسلت الشركات الأربع المتخصصة بإنتاج اللقاح، والتي تم التوصية بها من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى 3 مصانع أخرى أصبحت متقدمة جداً في موضوع اللقاحات وتصنيعها، وقريباً ستكون ليدنا إجابات واضحة، وخطة شاملة لتوزيع اللقاح، حيث بدأت كوادر من وزارة الصحة بالتدرب على كيفية إعطائه.