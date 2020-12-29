مع قدوم الشتاء.. «كفاءة» يوضح طريقة لتوفير استهلاك الكهرباء عند استخدام «السخان»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” أنه عند عدم استخدام أي جهاز كهربائي فترات طويلة مثل السخان الكهربائي يجب فصل القابس عن مصدر الطاقة.
وأضاف المركز أن هذا السلوك يؤدي للحد من استهلاك الكهرباء، ولو بشكل قليل، حيث إن بعض المستخدمين يقومون بتشغيله طوال اليوم سواء استخدمه أو لا، مما يعرضه للاستهلاك دون فائدة، واستهلاك الطاقة دون مبرر.
وأوضح أنه في فصل الصيف، لا تكون هناك حاجة لتشغيل السخانات الكهربائية بشكل دائم، حيث إن المياه تكون مناسبة للاستهلاك اليومي.
كما بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة أنه يجب اختيار السعة المناسبة للسخان الكهربائي الملائمة لعدد أفراد العائلة والمناسبة للاحتياج، ويفضل تثبيت حرارته على درجة 60 درجة مئوية.
وأكد المركز ضرورة القيام بعمليات الصيانة الدورية للسخانات، وذلك لإبقائها تعمل بكفاءة لأطول وقت ممكن.
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