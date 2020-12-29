شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها هل يتعارض مع تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟.. «وقاية» يجيب على الأسئلة الشائعة حول لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أجاب المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عن أبرز الأسئلة الشائعة عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، ومنها ما إذا كان يتعارض مع لقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأكد المركز في “إنفوجراف” نشره على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا يوجد تعارض عن تلقي الإنسان لقاح الإنفلونزا الموسمية مع لقاح فيروس كورونا في نفس الوقت.

وشدد على أنه يمكن الفصل بين اللقاحين بمدة من 3 إلى 4 أسابيع لتيسير مراقبة الأعراض الجانبية لكل لقاح على حدة وعدم الخلط بينهما، لافتاَ إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية لا يحمي الجسم من فيروس كورونا الجديد.

وأشار إلى أنه من الضروري بعد أخذ اللقاح اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والابتعاد مسافة 2 متر على الأقل عن الآخرين إلى أن يتم انحسار المرض، منوها بأن القدرة على التصدي للمرض تختلف من شخص لآخر، وتتراوح المدة بعد أخذ اللقاح من أسبوعين إلى 4 أسابيع وبعد استكمال الجرعة اللازمة.

وأبان أن هناك احتمالا بأن يتعرض المتعافين من الفيروس للإصابة مرة أخرى به، لذلك فتلقي اللقاح المضاد للفيروس سيقلل من احتمالية هذه الإصابة وخطورة الأعراض المصاحبة لها.

ونفى المركز أن يتسبب لقاح “كوفيد -19” في الإصابة بالفيروس، موضحا أن اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للتصدي للفيروس والتخلص منه دون الإصابة بالمرض.

وأكد أن اللقاح لا يضر بالجسم، وأنه أفضل طرق الوقاية من المرض، لكونه يساعد الجهاز المناعي على التعرف بالمرض وإنتاج الأجسام المضادة دون الشعور بالمرض والتعرض لمضاعفات الفيروس.