بيان فرنسي بشأن لجين الهذلول يثير ضجة... وأمير سعودي يغرد

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الإثنين، السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الناشطة البارزة، لجين الهذلول، فرد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد مطالبا باريس بإخلاء سبيل معتقلي "الستر الصفراء".

وكتب الأمير السعودي، عبر حسابه في "تويتر": "أطالب فرنسا بالإفراج السريع عمّن حكم عليهم بـ3 سنوات سجن من السترات الصفر"، حسب قوله.

وكان أشقاء الهذلول، علياء ولينا ووليد، أكدوا الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام سعودية محلية، أمس الإثنين، عن صدور حكم ضد لجين بالحبس مدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.