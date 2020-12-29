وأكد العقيد عبد الله الخياط، مدير مركز حماية الدولي، أن تغيرات كثيرة حدثت في السنوات الأخيرة مما أدى لزيادة مؤشر عدد الإناث المدمنات، حيث تسافر الفتيات إلى الخارج "بدون رقيب أو أحد من الأهل الناضجين".
وأشار الخياط إلى إدارج 150 نوعا جديدا من المخدرات عالميا، وأنه يتم حجب 50 موقعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للمخدرات، حسب صحيفة البيان الإمارتية.
وأكد الخياط أن الجهد المبذول عالميا لمواجهة ومكافحة المخدرات يضبط فقط ما يمثل 20 % من هذه التجارة.
وحسب مدير مركز حماية فالفئة العمرية المستهدفة من مروجي المخدرات تبدأ من 18 وحتى 35 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول في شرطة دبي: ارتفاع مؤشر إدمان الإناث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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