شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال قيادى داعشى بعد مداهمة منزله فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء، القبض على قيادى فى تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك، وقالت الوكالة ـ في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إن قواتنا تمكنت من اعتقال القيادى الداعشى بعد مداهمة منزله في حي "بنجه علي" بمحافظة كركوك .

وأضافت الاستخبارات العراقية أن الإرهابي عمل بمنصب مسؤول ديوان الغنائم في التنظيم ، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

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