شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: السودان يعزز وحداته البرية والجوية تأهبا لهجوم إثيوبى وشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر سودانية لقناة العربية، إن هناك حشودا عسكرية إثيوبية على الحدود بين البلدين، مشيرة إلى أن القوات السودانية تتأهب لهجوم إثيوبي وشيك.

وذكرت المصادر، أن القوات السودانية عززت وحداتها البرية والجوية على حدود إثيوبيا.، وتشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات عسكرية، بعد مقتل عدد من العسكريين السودانيين على يد ميليشيات إثيوبية مسلحة.

واستعرض مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، في اجتماع عقده أمس الأول، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحضور كافة أعضائه، الأوضاع على الحدود الشرقية (مع إثيوبيا).

وقالت الناطق الرسمي بإسم المجلس مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الأوضاع على الحدود الشرقية، حيث اطمأن على المعنويات العالية لجنود القوات المسلحة البواسل الذين يزودون عن سيادة الوطن.

وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع في توفير كل الدعم للجنود، مع التأكيد على احترام الإثيوبيين المقيمين في مدن السودان المختلفة، والترحيب بالذين وفدوا للبلاد حديثا، إثر الأحداث التي شهدتها بلادهم.