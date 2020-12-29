وظائف شاغرة بمستشفى قوى الأمن

كشفت مستشفى قوى الأمن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمدينة الرياض بمسمى ” مخطط التطوير التنظيمي ” .

وأكدت إدارة المستشفى أن التخصصات المطلوبة لحملة البكالوريوس هي ” التطوير التنظيمي ، والموارد البشرية ، وإدارة المستشفيات ” ، أو ما يعادلها .

ويُشترط لحملة البكالوريوس عامين خبرة في إدارة الموارد البشرية ، منهما سنة في التطوير التنظيمي ، ويمكن التقديم عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا.