شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع: بدء الحالة المطرية السابعة على المملكة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد يوم غد الأربعاء حالة شتوية ممطرة، وهي الحالة السابعة لعام 1442هـ، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة.

وقال الحصيني عبر حسابه بتويتر: “من يوم الأربعاء 1442/5/15هـ متوقع – إن شاء الله-حالة شتوية ممطرة هي الحالة السابعة للعام 1442هـ”.

وأضاف: “يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان والمدينة والشرقية والكويت يرافقها تذبذب في الحرارة”.

وأوضح الحصيني، أن التذبذب في الحرارة يعني ارتفاعاً وانخفاضاً طفيفاً في الحرارة يتراوح بين “3” و”4″ درجات مئوية، أما الأمطار المتوقعة فستكون في معظمها من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد قد تكون غزيرة في نطاقات محددة وديمية في بعض الأجزاء يرافقها ويعقبها نشاط في الرياح.

ونبه بأن أجواء إجازة منتصف الفصل الأول ستكون من باردة إلى باردة جدًا ليلاً في المناطق الشمالية والوسطى وشمالي الغربية والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية، ونجران نهاراً معتدلة وباردة وقت نزول المطر، وفي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية باردة ليلاً معتدلة نهاراً، وفي مكة وجازان تميل للحرارة نهارًا ومعتدلة ليلاً.