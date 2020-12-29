شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية. ووفقاً لحساب سناب الداخلية، فإن المقبوض عليهما أقرا بارتكابهما حادثتان وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه بحي الصحافة وحي الحمراء. وأوضح أن قيمة المسروقات تقدر بمبلغ 200 ألف ريال، وجرى إيقاف المتهمين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة الرياض: القبض على مواطنيْن امتهنا تكسير زجاج المركبات وسرقة محتوياتها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.