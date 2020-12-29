إيران تتخذ قرارا بشأن مليارات الدولارات لم يدفعها العراق

ونقلت "السومرية نيوز" العراقية، عن شركة الغاز الوطنية في إيران أنها تخفض إمداد العراق بالغاز بسبب الديون.
وقد تجاوزت الديون العراقية إلى إيران 6 مليارات دولار.
وحسب شركة الغاز الإيرانية، هناك فواتير بـ5مليارات دولار على العراق منها 3 مليارات محجوبة لا يمكن الوصول إليها.
وتشير الشركة الإيرانية إلى أن الأموال المحجوبة لا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة.
كما أن هناك ديونا مستحقة أخرى تتجاوز ملياري دولار، ومخالفات تعاقدية تزيد عن مليار دولار.
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