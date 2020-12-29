شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار بشكل عشوائي في القصيم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت شرطة منطقة القصيم، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، متباهياً بإطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش، فيما ظهر شخص آخر بجواره بحوزته مبلغ مالي.

ووفقاً لحساب سناب الداخلية، فإن الجهات المختصة بشرطة منطقة القصيم تمكنت من تحديد هوية أحد الشخصين والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأوضح أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة المقبوض عليه إلى فرع النيابة، وجاري البحث والتحري عن مرافقه.