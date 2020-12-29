شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد السعودية تحذر من رياح محملة بالأتربة فى المدينة المنورة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد فى المملكة العربية السعودية، تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، بالمدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد تضمنت نشاطا في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدن في مدى الرؤية. وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء.

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